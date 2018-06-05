Шадриков поздравил татарстанцев с Днем эколога

Министр экологии и природных ресурсов РТ отметил труд экологов и ветеранов отрасли.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Александр Шадриков поздравил жителей республики с Днем эколога и Всемирным днем охраны окружающей среды.

«Сегодня праздник тех, кто неравнодушен к природе, кто взял на себя большую ответственность — заботу о ней. Каждому из нас не безразлично будущее нашего края, страны, планеты, а значит и свое собственное будущее. Сложно переоценить роль тех, кто ежедневно стоит на страже окружающей среды, радеет за ее сохранение, рациональное использование и воспроизводство», — отметил министр.

Шадриков поблагодарил экологов Татарстана и ветеранов отрасли за их труд, терпение, настойчивость, самоотдачу, преданность профессии, а также за то, что они стараются сделать мир лучше, чище и безопаснее.

«Приятно осознавать, что с каждым годом повышается экологическая культура населения, все больше людей понимает, что устойчивое развитие общества зависит от общих усилий, направленных на сохранение среды обитания. От всей души желаю всем здоровья, счастья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности, удачи в достижении поставленных целей, чистого воздуха и прозрачной воды. Сохраним нашу природу во благо будущих поколений!» — подчеркнул министр.