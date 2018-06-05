Сбытчика наркотиков задержала полиция Набережных Челнов в одной из многоэтажек

Во время задержания у мужчины обнаружили 35 пакетиков с синтетическим наркотиком.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сотрудники Отдела наркоконтроля УМВД России по Набережным Челнам задержали 29-летнего сбытчика наркотиков в подъезде одного из многоэтажных домов поселка ГЭС, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Во время досмотра полицейские нашли в карманах мужчины 35 свертков с синтетическими наркотиками общим весом 20,88 граммов.

В кладовке съёмной квартиры сбытчика оперативники нашли еще два полимерных пакета, в шахте кухонной вентиляции – три свертка с синтетикой.

Всего у 29-летнего мужчины сотрудники правоохранительных органов изъяли около 120 граммов «синтетики».

По словам задержанного, наркотики он собирался сбыть на территории Челнов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств в крупном размере. На время следствия его заключили под стражу.