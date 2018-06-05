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Татар-информ

5 июня 2018, 12:53

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: В Татарстане успешно завершена посевная кампания за 28 дней

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Для проведения посевной кампании банки предоставили более 11 млрд рублей льготных кредитов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане успешно завершена посевная кампания. Она была проведена за 28 дней. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов.

«Работа проведена качественно. Посевная кампания завершена в средние многолетние сроки, хотя мы приступили значительно позже, чем в обычные годы. Работы проведены почти на 2,8 млн га», – отметил вице-премьер.

По его словам, работа земледельцев отличалась высокой производительностью. «В самую ударную декаду посевной компании засеивали более 100 тыс. га в сутки», – заметил Марат Ахметов.

Он также подчеркнул, что для проведения посевной кампании было привлечено более 11 млрд рублей льготных кредитов. «Были привлечены достаточно значительные ресурсы. Банки сразу предоставляли льготные кредиты под ставку не более 5 процентов. Есть банки, которые давали кредиты под ставку не более 2,5 процента своим надежным клиентам. Эти средства помогли нам», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.

На полевых работах были задействованы более 11 тыс. тракторов, 600 высокопроизводительных посевных комплексов, свыше 2,4 тыс. зерновых сеялок, около 1,5 тыс. культиваторных и бороновальных агрегатов.

Площади посевов сельскохозяйственных культур составили 2,8 млн га, из них зерновые и зернобобовые – 1,5 млн га, технические – 330 тыс. га, кормовые – около 920 тыс. га, картофель и овощи – 7,9 тыс. га. 

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