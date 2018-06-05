В Нижнекамске прокомментировали информацию о том, что ученицу заставили раздеться на ЕГЭ до трусов

В соцсетях накануне сообщили о том, что в школе №10 одну из учениц заставили раздеться.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске прокомментировали информацию о том, что ученицу заставили раздеться на ЕГЭ, официальный комментарий предоставил отдел по связям с общественностью Совета Нижнекамского района.

Накануне информация о том, что школьницу заставили раздеться перед ЕГЭ до трусов, появилась в социальной сети. После этого Управление образования провело проверку.

Как выяснилось, накануне, 4 июня, в школе № 10 проходил ЕГЭ по химии. Согласно положению о проведении экзамена, в пункт учащиеся проходят через металлорамку.

При себе им разрешается иметь паспорт, гелевую ручку и дополнительные разрешенные материалы, в случае с экзаменом по химии – это непрограммируемый калькулятор. Если металлорамка пищит, ученика просят выложить металлический предмет и пройти ее снова.

«Так как металлорамка не переставала сигнализировать о наличии металлических предметов, а подходило время начала экзамена, одна из учениц пошла в туалет и сняв нижнее (верхнее) белье, прошла через рамку. Никто из присутствующих на входе ППЭ не предлагал ей снимать бюстгальтер», – сообщила начальник отдела по связям со СМИ совета Нижнекамского района Марина Камелина.

Никаких официальных заявлений, по словам Камелиной, в день проведения экзамена в адрес Управления образования Исполкома Нижнекамского района не поступало.