В результате аварии травмы получили женщина-водитель и пассажир иномарки.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани водитель «ГАЗели» протаранил «Опель» и «Ладу», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

ДТП произошло накануне утром на перекрестке улиц Николая Ершова и Искра.

По предварительным данным, 47-летний водитель «ГАЗели» не занял заранее нужную полосу для поворота налево и столкнулся с легковушкой «Опель», за рулем которой находилась 41-летняя женщина.

От удара «ГАЗель» продолжила движение и снесла остановившуюся пропустить пешеходов «Ладу Калину».

В результате ДТП автоледи получила оскольчатый перелом левой ключицы со смещением, а 17-летний пассажир иномарки ушиб мягкий тканей теменной области головы.

