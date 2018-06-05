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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Советском районе Казани водитель «ГАЗели» протаранил «Опель» и «Ладу», сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло накануне утром на перекрестке улиц Николая Ершова и Искра.
По предварительным данным, 47-летний водитель «ГАЗели» не занял заранее нужную полосу для поворота налево и столкнулся с легковушкой «Опель», за рулем которой находилась 41-летняя женщина.
От удара «ГАЗель» продолжила движение и снесла остановившуюся пропустить пешеходов «Ладу Калину».
В результате ДТП автоледи получила оскольчатый перелом левой ключицы со смещением, а 17-летний пассажир иномарки ушиб мягкий тканей теменной области головы.
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