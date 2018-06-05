Набережные Челны улучшили показатели производства на 16 процентов

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). За январь — апрель 2018 года объем производства в Набережных Челнах увеличился на 15,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой вывод можно сделать из отчета, опубликованного на официальном сайте города.
За первые четыре месяца текущего года челнинские предприятия отгрузили продукции на 92,1 млрд рублей.
Почти на треть улучшились показатели по объему строительно-монтажных работ — он вырос до 3,6 млрд рублей. За январь — апрель 2018 года в Автограде ввели 72,8 тысячи кв. м жилья, что больше, чем за тот же период прошлого года почти на 11 процентов.
Рост показателей по обороту розничной торговли составил 5 процентов и достиг 48,4 млрд рублей.
В отчете также говорится о росте среднемесячной зарплаты жителя Набережных Челнов. Она составила 33,7 тысячи рублей и тем самым выросла на 15,5 процента.
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