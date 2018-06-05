Марат Ахметов: В мае отмечен ежедневный рост цен на зерно

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В мае отмечен ежедневный рост цен на зерно. Об этом заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ глава Минсельхозпрода Татарстана Марат Ахметов.
«Ожидаем оживление рынка зерна. Хотя зимой и в послеуборочный период прошлого года рынок зерна был неблагоприятный. Его приходилось реализовывать практически по себестоимости и даже ниже. Май отличается ежедневным ростом цен на зерно – около 50 – 100 рублей за тонну», – сказал вице-премьер.
По его словам, третий класс пшеницы по цене доходит до 9 рублей. «Этого не было с прошлого лета», – заметил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ.
Цена четвертого класса пшеницы составляет 8 рублей, фуражной – 7 рублей. «Динамика наблюдается. Страна серьезно успела экспортировать 49 млн т зерна прошлого урожая. Экспорт составит с подходом нового урожая уже 53 млн т. И к новой уборке придем с наименьшим запасом переходящего зерна. Надеемся, что к началу уборочной кампании товарный рынок зерна будет более благоприятен, чем в прошлом году», – подчеркнул Марат Ахметов.
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