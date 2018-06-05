Кредиторы потребовали признать Ливаду банкротом

Глава строительной компании «ФОН» задолжал кредиторам 830 млн рублей.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Кредиторы руководителя казанской строительной группы «ФОН» Анатолия Ливады обратились в Арбитражный суд РТ с просьбой признать его банкротом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на финансового управляющего Ливады Салиха Султанбикова.

Требования кредиторов к должнику составляют 830 млн рублей, однако реестр еще не закрыт. Предполагается, что банкротство пройдет под контролем структуры Сбербанка, которой Ливада задолжал 619 млн рублей.

Суд может удовлетворить требования кредиторов уже на следующей неделе. Заседание татарстанского арбитража назначили на 14 июня.