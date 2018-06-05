Имена новых членов Общественной палаты РТ станут известны на ближайшем заседании ГС РТ

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Имена новых членов Общественной палаты Республики Татарстан станут известны на ближайшем заседании Госсовета РТ. Именно в день сессии республиканского парламента депутаты рейтинговым голосованием утвердят двух членов ОП РТ от Госсовета республики.
Сегодня на заседании Комитета ГС РТ по законности и правопорядку парламентарии, рассмотрев все поступившие заявления, рекомендовали президиуму Госсовета РТ включить вопрос об утверждении членов ОП РТ в повестку дня очередного заседания.
Как сообщил глава парламентского комитета Шакир Ягудин, в настоящий момент в ОП РТ остаются вакантными два места. В течение месяца принимались документы от общественных объединений, действующих на территории РТ. В Госсовет Татарстана поступили документы от трех организаций: Союза общественных деятелей (просит утвердить членом ОП РТ председателя президиума союза Александра Даренкова); автономной некоммерческой организации «Институт молодежи» (с просьбой включить в состав ОП РТ генерального директора организации Яну Сирюкову) и общественной организации «Выпускники КАИ-КГТУ им. А.Н. Туполева» ( с просьбой рассмотреть кандидатуру заведующего кафедрой физической культуры и спорта Казанского национального исследовательского технического университет им. А.Н. Туполева-КАИ Рината Юсупова.
Глава парламентского комитета отметил, что представленные материалы отвечают требованиям закона. «Обстоятельств, препятствующих рассмотрению Госсоветом Татарстана предложений, не усматривается», – сказал он.
Вопрос о кандидатах в члены Общественной палаты Республики Татарстан от Государственного Совета РТ будет вынесен на заседание республиканского парламента, где депутатам из трех представленных кандидатов нужно будет выбрать двух.
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