Ксения Собчак представит в Казани фильм о своем отце

Документальная кинолента «Дело Собчака» выйдет в российский прокат 12 июня.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 12 июня в российском прокате выходит фильм режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака». В Казани специальный показ с участием соавтора киноленты Ксении Собчак состоится 16 июня.

По словам создателей, новая картина – это попытка разобраться в политической судьбе Анатолия Собчака, вникнуть в уголовное дело, причины его эмиграции и скоропостижной смерти. «Я не смогу найти мир сама с собой, пока не разберусь с тем, что же произошло с папой. Политика, оставив разрушение, прошла через всю мою жизнь и жизнь нашей семьи, отняв отца», – так говорит об идее создания фильма Ксения Собчак.

Для картины было специально записано интервью с Владимиром Путиным, который вспоминает об операции вывоза бывшего мэра Санкт-Петербурга во Францию. Многие факты преданы огласке впервые. В фильме также снимались Анатолий Чубайс, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин и другие видные политические деятели.

Как признается Вера Кричевская, это настоящий фильм о 90-х, изнанка политического процесса. Он рассказывает о пике карьеры Анатолия Собчака, о кампании, развернутой против него после проигрыша на выбора мэра Санкт-Петербурга в 1996 году, о травле друзей и врагов, приведшей, в итоге, с начала к эмиграции, а потом – к полному моральному и физическому уничтожению.

Кинолента «Дело Собчака» снята кинокомпанией «Магнетик» по заказу Фонда Собчака и длится почти два часа.

