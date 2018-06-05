Ксения Собчак представит в Казани фильм о своем отце

Рекомендуем
Фото: кадр из фильма «Дело Собчака»
(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). 12 июня в российском прокате выходит фильм режиссера Веры Кричевской «Дело Собчака». В Казани специальный показ с участием соавтора киноленты Ксении Собчак состоится 16 июня.
По словам создателей, новая картина – это попытка разобраться в политической судьбе Анатолия Собчака, вникнуть в уголовное дело, причины его эмиграции и скоропостижной смерти. «Я не смогу найти мир сама с собой, пока не разберусь с тем, что же произошло с папой. Политика, оставив разрушение, прошла через всю мою жизнь и жизнь нашей семьи, отняв отца», – так говорит об идее создания фильма Ксения Собчак.
Для картины было специально записано интервью с Владимиром Путиным, который вспоминает об операции вывоза бывшего мэра Санкт-Петербурга во Францию. Многие факты преданы огласке впервые. В фильме также снимались Анатолий Чубайс, Дмитрий Медведев, Алексей Кудрин и другие видные политические деятели.
Как признается Вера Кричевская, это настоящий фильм о 90-х, изнанка политического процесса. Он рассказывает о пике карьеры Анатолия Собчака, о кампании, развернутой против него после проигрыша на выбора мэра Санкт-Петербурга в 1996 году, о травле друзей и врагов, приведшей, в итоге, с начала к эмиграции, а потом – к полному моральному и физическому уничтожению.
Кинолента «Дело Собчака» снята кинокомпанией «Магнетик» по заказу Фонда Собчака и длится почти два часа.
В исправительных учреждениях республики функционируют семь мечетей и пять молитвенных комнат для мусульман.
Президент Российской экологической академии считает, что нужно переходить на культурное обращение с отходами и строить мусоросжигательные заводы.
В тушении пожара участвовали более 300 сотрудников Казанского пожарно-спасательного гарнизона.
Документальная кинолента «Дело Собчака» выйдет в российский прокат 12 июня.
Президент Российской экологической академии уверен, что загрязнение планеты отходами — это главная экологическая проблема современности.
Угроза обрушения кострукций торгового центра снята.
Тимур Нугуманов отметил, что сейчас говорить что-либо о возможной помощи торговцам, преждевременно
После установки новых приборов число стационарных камер в республике увеличится до 904.
Депутаты ГС РТ рейтинговым голосованием из трех представленных кандидатов выберут двух новых членов Общественной палаты республики.
Нарушения противопожарной безопасности были обнаружены в трех зданиях торгового центра «Порт».
Комитет ГС РТ по законности и правопорядку положительно оценил работу УГИБДД МВД по РТ в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения.
Пробы воздуха были отобраны сотрудниками Минэкологии РТ в 11 часов в жилой застройке близ горящего торгового центра.
Надеемся, что к началу уборочной кампании товарный рынок зерна будет более благоприятен, чем в прошлом году, отметил глава Минсельхозпрода РТ.
Для проведения посевной кампании банки предоставили более 11 млрд рублей льготных кредитов.
Движение будет ограничено с шести часов утра до пяти часов дня.
Министр экологии и природных ресурсов РТ отметил труд экологов и ветеранов отрасли.
Глава строительной компании «ФОН» задолжал кредиторам 830 млн рублей.
Отдел надзорной деятельности по Приволжскому району Казани по факту пожара в ТЦ «Порт» возбудил уголовное дело.