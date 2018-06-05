Главное

Татар-информ

5 июня 2018, 11:48

Культура

Лариса Башкирова получила благодарность Президента РТ

Рекомендуем


Заслуженную артистку России поздравила министр культуры Татарстана.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Лариса Башкирова получила благодарность Президента Татарстана Рустама Минниханова. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства культуры РТ.

Артистку поздравила министр культуры Республика Татарстан Ирада Аюпова.

Весной этого года певица отметила свой юбилей. В честь этого события в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля показали спектакль «Мадам Баттерфляй» на музыку Дж. Пуччини, в котором Лариса Башкирова раньше исполняла партию Чио-Чио Сан. 

Артистка была одной из ведущих солисток оперного театра им.М.Джалиля более тридцати лет. За это время она спела многие партии репертуара: Марфа в «Царской невесте» Н.Римского-Корсакова, Татьяна в «Евгении Онегине» П. Чайковского, Антонида в «Иване Сусанине» М. Глинки, Лейла в «Искателях жемчуга» Ж. Бизе.

Следующая новость

Татарские книги начали продавать в «Лабиринте»
Новости дня
13:01
Марат Ахметов: В мае отмечен ежедневный рост цен на зерно

Надеемся, что к началу уборочной кампании товарный рынок зерна будет более благоприятен, чем в прошлом году, отметил глава Минсельхозпрода РТ.

12:53
Марат Ахметов: В Татарстане успешно завершена посевная кампания за 28 дней
12:46
Заместитель главного пристава Татарстана проведет прием в Лаишево
12:46
В день Сабантуя-2018 в Казани ограничат транспортное движение

Движение будет ограничено с шести часов утра до пяти часов дня.

12:45
Шадриков поздравил татарстанцев с Днем эколога

Министр экологии и природных ресурсов РТ отметил труд экологов и ветеранов отрасли.

12:35
На Сабантуе-2018 в Ташкенте выберут «Татар кызы» и «Татар егете»
12:25
Кредиторы потребовали признать Ливаду банкротом

Глава строительной компании «ФОН» задолжал кредиторам 830 млн рублей.

12:24
Из-за высокой температуры есть угроза обрушения конструкций ТЦ «Порт»

Отдел надзорной деятельности по Приволжскому району Казани по факту пожара в ТЦ «Порт» возбудил уголовное дело.

12:14
Почти 37 тысяч девятиклассников Татарстана сдают ОГЭ по математике
12:11
На День России между Казанью и Москвой пустят дополнительные поезда
12:07
МЧС РТ: Площадь пожара в ТЦ «Порт» увеличилась в десять раз

На место пожара прибыл мэр Казани Ильсур Метшин.

12:05
В Нижнекамске прокомментировали информацию о том, что ученицу заставили раздеться на ЕГЭ до трусов

В соцсетях накануне сообщили о том, что в школе №10 одну из учениц заставили раздеться.

11:58
Иностранным блогерам устроили медиаэкспедицию в Казани

Блогеры приготовят национальную выпечку, посетят спортивные объекты Казани, а также Иннополис и остров-град Свияжск.

11:49
В Советском районе Казани водитель «ГАЗели» протаранил «Опель» и «Ладу»
11:48
Лариса Башкирова получила благодарность Президента РТ

Заслуженную артистку России поздравила министр культуры Татарстана.

11:45
В Татарстане арестовали пенсионера, который четыре года насиловал приемную внучку
11:38
В преддверии визита в Австрию Путин дал интервью австрийскому каналу
11:29
Лукойл закрыл заправки в Татарстане перед Чемпионатом мира – 2018

Причиной закрытия АЗС является проведение плановых временных работ.

11:25
Площадь пожара в ТЦ «Порт» увеличилась до 60 кв. метров

Оценить экологическую обстановку на место ЧП выехали представители Минэкологии и природных ресурсов РТ.

11:20
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
11:10
Стали известны регионы-лидеры экологического рейтинга на весну 2018
10:57
Зеленодольскими «поджигателями» автобуса оказались ученики второго класса

ЧП произошло 26 мая на территории городского молодежного клуба.

10:42
Предпремьерный показ фильма «Лето» Серебренникова прошел с аншлагом
10:27
Суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии
10:15
Дамир Габдулхаков возглавил подразделение банка «Открытие» в Татарстане

Габдулхаков руководил Воронежской региональной дирекцией «Бинбанка» с 2016 года.

События

05 июняФанатский Армагеддон: будет ли Казань свидетелем войны ультрас во время матчей ЧМ по футболу

05 июняРейтинг российских стадионов к ЧМ-2018: от самого красивого до самого нелепого

05 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

04 июняДочери Хании Фархи: «Как последнюю память храним цветок, сорванный мамой в саду»

04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов

04 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

04 июняСпорт, крыши и еда: Топ-10 экскурсий по Казани в период ЧМ-2018 на которые стоит сходить