Лариса Башкирова получила благодарность Президента РТ

Заслуженную артистку России поздравила министр культуры Татарстана.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана Лариса Башкирова получила благодарность Президента Татарстана Рустама Минниханова. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства культуры РТ.

Артистку поздравила министр культуры Республика Татарстан Ирада Аюпова.

Весной этого года певица отметила свой юбилей. В честь этого события в Татарском театре оперы и балета им. М. Джалиля показали спектакль «Мадам Баттерфляй» на музыку Дж. Пуччини, в котором Лариса Башкирова раньше исполняла партию Чио-Чио Сан.

Артистка была одной из ведущих солисток оперного театра им.М.Джалиля более тридцати лет. За это время она спела многие партии репертуара: Марфа в «Царской невесте» Н.Римского-Корсакова, Татьяна в «Евгении Онегине» П. Чайковского, Антонида в «Иване Сусанине» М. Глинки, Лейла в «Искателях жемчуга» Ж. Бизе.