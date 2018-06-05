Иностранным блогерам устроили медиаэкспедицию в Казани

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Фото: архив mdms.tatarstan.ru
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Иностранные блогеры стали участниками медиаэкспедиции в Казани, которая проходит с 4 по 6 июня в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает Министерство по делам молодежи и спорту РТ.
В медиаэкспедиции участвуют 12 человек из Африки, Вьетнама, Египта, Ирака, Армении, Мозамбика, Пакистана и России. В Татарстане они посетят объекты инфраструктуры Чемпионата мира по футболу, Казанский Кремль, Иннополис и остров-град Свияжск. Блогерам также проведут мастер-класс по приготовлению национальной выпечки и расскажут об истории республики и ее столицы.
Итогом медиаэкспедиции станут публикации в блогах и социальных сетях о гостеприимстве и уникальности столицы Татарстана, отмечают в ведомстве.
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