В преддверии визита в Австрию Путин дал интервью австрийскому каналу

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Накануне визита в Австрию Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью общественной телерадиокомпании ORF, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на официальный сайт Кремля.
Журналист спросил, связан ли первый зарубежный визит главы России именно в Австрию с нейтральной и доброжелательной политикой последней.
Путин заявил, что давний дружеский диалог у двух стран никогда не прерывался. Кроме того, в 2017 году товарооборот с австрийской стороной вырос на 40 с половиной процента.
В течение беседы было много обсуждений по украинскому вопросу. Журналист поинтересовался, какие условия могут возвратить Крым Украине.
«Нет таких условий и быть не может», — ответил Президент РФ.
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