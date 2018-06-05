В преддверии визита в Австрию Путин дал интервью австрийскому каналу

В течение беседы австрийский журналист задавал Президенту РФ большое количество острых вопросов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Накануне визита в Австрию Президент РФ Владимир Путин дал большое интервью общественной телерадиокомпании ORF, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Журналист спросил, связан ли первый зарубежный визит главы России именно в Австрию с нейтральной и доброжелательной политикой последней.

Путин заявил, что давний дружеский диалог у двух стран никогда не прерывался. Кроме того, в 2017 году товарооборот с австрийской стороной вырос на 40 с половиной процента.

В течение беседы было много обсуждений по украинскому вопросу. Журналист поинтересовался, какие условия могут возвратить Крым Украине.

«Нет таких условий и быть не может», — ответил Президент РФ.