Почти 37 тысяч девятиклассников Татарстана сдают ОГЭ по математике

Обязательный экзамен для выпускников девятых классов длится около четырех часов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Сегодня более 36,7 тысячи девятиклассников Татарстана сдают обязательный ОГЭ по математике, сообщается на сайте Министерства образования и науки РТ.

Экзамен по математике длится 3 часа 55 минут.

Еще один обязательный ОГЭ — по русскому языку — школьники уже сдали 29 мая. Также уже прошли экзамены по таким предметам по выбору как английский, немецкий, французский язык, родной язык (татарский, чувашский, марийский, удмуртский) и родная литература на татарском языке, обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература, физика.

Девятиклассникам еще предстоят экзамены по предметам по выбору: по физике, химии, истории, географии, которые будут сдавать 7 июня; а 9 июня — по обществознанию.

Результаты ОГЭ выпускники 9 классов узнают не ранее, чем через 10 дней после проведения экзаменов.

Для получения аттестата об основном общем образовании девятикласснику нужно сдать на положительную отметку хотя бы четыре экзамена. Если во время основного периода выпускник получил одну или две «двойки», он имеет право пересдать эти предметы в резервные дни с 20 по 29 июня 2018 года. Если «двоек» больше, девятиклассник будет допущен к экзаменам в дополнительные сроки в сентябре этого года.