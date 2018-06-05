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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Татарстане арестовали пенсионера, который четыре года насиловал приемную внучку, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Следствию удалось выяснить, что с июня 2009 года по сентябрь 2013 года 83-летний житель Аксубаевского района Татарстана совершал действия сексуального характера со своей приемной внучкой, которой на момент первого эпизода было всего 9 лет.
Свою вину подозреваемый полностью признал.
Пенсионеру предъявлено обвинение по статье УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, то есть иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершенны в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста». На время предварительного следствия мужчина помещен под домашний арест.
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