Главное
Зеленодольскими «поджигателями» автобуса оказались ученики второго класса

Татар-информ

5 июня 2018, 11:20

Hi-Tech

Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Рекомендуем


Проблемы возникли у жителей России, США, Европы и Японии.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальной сети Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе приложения, пишут «Известия» со ссылкой на сайт Downdetector.com. 

С 5 до 8 утра мск на сайт поступило более 10 тыс. отчетов о неполадках в работе соцсети. Самыми популярными проблемами пользователей стала невозможность загрузить новостную ленту (41 процент обращений) и войти в аккаунт (33 процента).

На сбой пожаловались в России, США, Европе и Японии.

Неполадки в работе приложения также фиксировали в конце мая.

Следующая новость

В Сети появилось видео проезда беспилотного автобуса «КАМАЗ» по Казани
Новости дня
11:25
Площадь пожара в ТЦ «Порт» увеличилась до 60 кв. метров

Оценить экологическую обстановку на место ЧП выехали представители Минэкологии и природных ресурсов РТ.

11:20
Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram
11:10
Стали известны регионы-лидеры экологического рейтинга на весну 2018
10:57
Зеленодольскими «поджигателями» автобуса оказались ученики второго класса

ЧП произошло 26 мая на территории городского молодежного клуба.

10:42
Предпремьерный показ фильма «Лето» Серебренникова прошел с аншлагом
10:27
Суд арестовал активы «Газпрома» в Голландии
10:15
Дамир Габдулхаков возглавил подразделение банка «Открытие» в Татарстане

Габдулхаков руководил Воронежской региональной дирекцией «Бинбанка» с 2016 года.

10:05
МЧС РТ: В пожаре в торговом центре «Порт» в Казани никто не пострадал

Возгорание произошло сегодня утром на первом этаже торгового центра.

09:59
63-летняя женщина попала под колеса «КИА» в Приволжском районе Казани
09:56
На Facebook и Google подали в суд за нарушения в области политической рекламы
09:45
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ
09:41
Торговый центр «Порт» в Казани тушат по четвертому номеру вызова

Из здания тогргового центра эвакуированы 20 сотрудников охраны и персонала.

09:26
Роспотребнадзор предупредил россиян о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ
09:19
Руководитель исполкома Елабуги покинул свой пост

Рамиль Марданов возглавлял исполнительный комитет города с 2012 года.

09:18
В торговом центре «Порт» в Казани горит первый этаж

Пожарные работают на месте по третьему номеру вызова.

09:16
Forbes рассказал о блокировке миллиарда франков Вексельберга в банках Швейцарии
09:00
Татарские книги начали продавать в «Лабиринте»

В популярном интернет-магазине можно приобрести книги Габдуллы Тукая.

08:59
Появилось видео задымления в ТЦ «Порт» в Казани

Сообщение о дыме над крышей торгового центра поступило от очевидцев сегодня утром.

08:57
Авиакомпании грозятся поднять цены на билеты из-за дорожающего топлива
08:46
В Казани на время перекрыли улицу Салимжанова
08:38
Культурная программа ЧМ-2018: Татарский театр оперы и балета

В дни мундиаля в ТАГТОиБ пройдет международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань».

08:35
В Казани на кровле ТЦ «Порт» замечен дым

Пожарные выехали на место по второму номеру вызова.

08:28
На территории Казани и ближайших районов введут особый противопожарный режим

Под запретом окажется сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление пищи на открытом огне.

08:07
Скончался бывший глава Пентагона времен холодной войны
08:00
Шайхразиев о главе аппарата ВКТ: «Умеет говорить и читать по-татарски»

Руководителем аппарата Всемирного конгресса татар назначен Артур Мендруль.

События

05 июняФанатский Армагеддон: будет ли Казань свидетелем войны ультрас во время матчей ЧМ по футболу

05 июняРейтинг российских стадионов к ЧМ-2018: от самого красивого до самого нелепого

05 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

04 июняДочери Хании Фархи: «Как последнюю память храним цветок, сорванный мамой в саду»

04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов

04 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

04 июняСпорт, крыши и еда: Топ-10 экскурсий по Казани в период ЧМ-2018 на которые стоит сходить