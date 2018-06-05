Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

Проблемы возникли у жителей России, США, Европы и Японии.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальной сети Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе приложения, пишут «Известия» со ссылкой на сайт Downdetector.com.

С 5 до 8 утра мск на сайт поступило более 10 тыс. отчетов о неполадках в работе соцсети. Самыми популярными проблемами пользователей стала невозможность загрузить новостную ленту (41 процент обращений) и войти в аккаунт (33 процента).

На сбой пожаловались в России, США, Европе и Японии.

Неполадки в работе приложения также фиксировали в конце мая.