Пользователи пожаловались на сбой в работе Instagram

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Пользователи социальной сети Instagram по всему миру пожаловались на сбой в работе приложения, пишут «Известия» со ссылкой на сайт Downdetector.com.
С 5 до 8 утра мск на сайт поступило более 10 тыс. отчетов о неполадках в работе соцсети. Самыми популярными проблемами пользователей стала невозможность загрузить новостную ленту (41 процент обращений) и войти в аккаунт (33 процента).
На сбой пожаловались в России, США, Европе и Японии.
Неполадки в работе приложения также фиксировали в конце мая.
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