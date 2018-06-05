Стали известны регионы-лидеры экологического рейтинга на весну 2018

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В тройку лидеров экологического рейтинга по итогам прошедшей весны вошли Тамбоская область, Республика Алтай и Алтайский край, сообщает RT со ссылкой на данные общественной организации «Зеленый патруль».
Республика Татарстан заняла 33-е место в экологичексом рейтинге. Ее соседями по топу стали Карелия (32-е место) и Дагестан (34-е место).
Самая неблагополучная экологическая обстановка по результатам рейтинга в Свердловской области, которая заняла 85-ю строчку. Годом ранее она занимала предпоследнее место.
Перспектива войти в топ-10 регионов с наиболее благоприятной экологической обстановкой есть у Краснодарского края, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, считает председатель правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.
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