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Эльза Кузнецова

5 июня 2018, 10:42

Культура

Предпремьерный показ фильма «Лето» Серебренникова прошел с аншлагом

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Посмотреть картину пришли Ирина Старшенбаум, Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Саша Петров, Лия Ахеджакова, Алексей Учитель.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В столичном «Гоголь-центре» состоялся предпремьерный показ фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова. Премьера состоялась за 2 дня до выхода картины в российский прокат, передает РИА Новости.

Показ собрал множество именитых гостей. Посмотреть картину пришли актриса Ирина Старшенбаум, сыгравшая в фильме жену Майка Науменко, вдова Майка Науменко Наталья, актеры Михаил Ефремов, Гоша Куценко, Саша Петров, актриса Лия Ахеджакова, режиссер Алексей Учитель и многие другие.

Режиссер Кирилл Серебренников прийти не смог, так как находится под домашним арестом по делу «Седьмой студии». Михаил Ефремов отметил, что это очень печально, так как фильм выходит без режиссера.

Исполнитель главной роли – актер Тео Ю, сыгравший Виктора Цоя, рассказал, что уже выучил русский язык и даже немного читает. Большим вниманием журналистов и гостей пользовался солист группы «Звери» Роман Билык, сыгравший в фильме Майка Науменко. Он отметил, что волновался за свои актерские данные, но ему во всем помогала Ирина Старшенбаум.

В фильме рассказывается о становлении группы «Кино». Вдова Майка Науменко – Наталья выступала консультантом съемочной группы. В картине ярко показан быт 80-х годов прошлого века, звучат композиции Дэвида Боуи и Led Zeppelin.

Мировая премьера «Лета» прошла в рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля в мае. Критики высоко оценили фильм, однако главный приз – Золотую пальмовую ветвь он не получил.

 

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