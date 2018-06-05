Дамир Габдулхаков возглавил подразделение банка «Открытие» в Татарстане

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Экс-директор по развитию бизнеса Воронежской региональной дирекции «Бинбанка» Дамир Габдулхаков перешел на работу в «Открытие». Об этом сообщает пресс-служба группы «Открытие».
Габдулхаков стал главой регионального подразделения «Открытия» и будет отвечать за процесс интеграции с «Бинбанком» и «Росгосстрах банком».
Среди своих задач на новом посту Габдулхаков назвал наращивание портфеля корпоративного бизнеса в регионе.
Дамир Габдулхаков окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «радиотехника». Он начал строить карьеру в банковской сфере более 20 лет назад в «АК Барс» Банке. Ранее он возглавлял региональный операционный офис банка ВТБ24 в Татарстане, а затем был директором по развитию бизнеса Воронежской региональной дирекции ПАО «Бинбанк».
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