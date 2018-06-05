Наезд на пешехода произошел рано утром в понедельник, 4 июня, напротив дома №7 по улице 2-я Азинская.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 63-летняя женщина попала под колеса «КИА» в Приволжском районе Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

Наезд на пешехода произошел около пяти часов утра в понедельник, 4 июня, напротив дома №7 по улице 2-я Азинская.

По предварительным данным, 45-летний водитель корейской легковушки «КИА не уступил дорогу переходившей по «зебре» и на разрешающий сигнал светофора женщине, и сбил ее.

В результате наезда 63-летняя пенсионерка получила ушиб головного мозга. Пострадавшую на машине скорой помощи доставили в больницу.