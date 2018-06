Ранняя картина Ван Гога продана за рекордную сумму

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Полотно нидерландского художника Винсента Ван Гога (1853 – 1890) «Женщины в дюнах за починкой сетей» продано 4 июня на аукционе в Париже за более чем 7 млн евро, передает ТАСС.

Художник написал картину в 28-летнем возрасте. Полотно приобрел американский коллекционер, который заплатил за нее в полтора раза больше стартовой цены. Работа ранее находилась в частном владении, а в 2009-м была передана в Музей Ван Гога в Амстердаме на временное хранение

Ван Гог писал «Женщину в дюнах за починкой сетей» в окрестностях Гааги – это единственный пейзаж в раннем творчестве, написанный маслом. В работе присутствуют детали, которые впоследствии сформировали неповторимый стиль мастера.

Ван Гог скончался в 37 лет, его наследие включает более 2 тысяч картин. Большинство работ написаны в 1880-х годах.

Ранее сообщалось, что в Лондоне аукционным домом Christie's за рекордные суммы проданы картины русских и советских художников.

« Raccommodeuses de filets dans les dunes », the early work by Vincent #VanGogh just reached 7 065 000 € !! #Artcurial #ModernArt #auction



The sale continues here : https://t.co/P4fFvmQvs3 pic.twitter.com/aX30DmhXY5