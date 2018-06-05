На Facebook и Google подали в суд за нарушения в области политической рекламы

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Генпрокурор Вашингтона Роберт Фергюсон подал судебные иски в адрес Google и Facebook за нарушения правил в размещении политической рекламы, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт генеральной прокуратуры штата.
Генпрокурор заявил, что они нарушили требования. Фергюсон отметил, что компания должна сохранять полную информацию о клиентах, размещающих политическую рекламу. Но несмотря на запросы СМИ и граждан, обе компании не предоставили данные, связанные с рекламными сообщениями избирательных компаний в штате.
По сообщению агентства Reuters, один из представителей Facebook сообщил, что компания намерена решить вопросы по иску в скором времени.
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