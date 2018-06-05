Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Кузнецов признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Нападающего «Вашингтон Кэпиталз», 26-летнего Евгения Кузнецова назвали второй звездой дня в НХЛ, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение на официальном сайте лиги.

Российский хоккеист получил это звание после четвертого матча финальной серии с «Вегас Голден Найтс». «Вашингтон» обыграл «Вегас» со счетом 6:2 и повел в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 3 — 1. За игру Кузнецов сделал четыре результативные передачи. Российский форвард, набравший 31 очко (12 шайб и 19 передач), является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Другой нападающий «Вашингтона», 31-летний Ти Джей Оши стал первой звездой дня в НХЛ. Он забросил шайбу, а также сделала две результативные передачи. Третьей звездой стал голкипер «Вашингтона», 28-летний Брэйден Холтби. Он отразил 28 из 30 бросков.

Евгений Кузнецов — центральный нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России. Двукратный чемпион мира.