Руководитель исполкома Елабуги покинул свой пост

Рамиль Марданов возглавлял исполнительный комитет города с 2012 года.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня глава Елабужского района Татарстана Геннадий Емельянов в ходе делового вторника объявил об уходе с поста руководителя исполкома города Елабуги Рамиля Марданова.

Емельянов пожелал Марданову успехов на новом месте работы и вручил благодарственное письмо Кабинета Министров РТ, а также почетную грамоту главы района.

«Работать он продолжает здесь, в Елабуге, никуда от нас не уходит. Думаю, поначалу новому руководителю исполкома во всем будешь помогать, поэтому не расслабляйся, мы к тебе еще обращаться будем. Плодотворно работали совместно, удачи в дальнейшем», – отметил руководитель района.

Рамиль Марданов возглавлял исполнительный комитет Елабуги более шести лет, с 2012 года.

С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя исполкома города является Кирилл Мокшин, который до этого был заместителем Марданова.