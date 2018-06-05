Руководитель исполкома Елабуги покинул свой пост

Рекомендуем
(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня глава Елабужского района Татарстана Геннадий Емельянов в ходе делового вторника объявил об уходе с поста руководителя исполкома города Елабуги Рамиля Марданова.
Емельянов пожелал Марданову успехов на новом месте работы и вручил благодарственное письмо Кабинета Министров РТ, а также почетную грамоту главы района.
«Работать он продолжает здесь, в Елабуге, никуда от нас не уходит. Думаю, поначалу новому руководителю исполкома во всем будешь помогать, поэтому не расслабляйся, мы к тебе еще обращаться будем. Плодотворно работали совместно, удачи в дальнейшем», – отметил руководитель района.
Рамиль Марданов возглавлял исполнительный комитет Елабуги более шести лет, с 2012 года.
С сегодняшнего дня исполняющим обязанности руководителя исполкома города является Кирилл Мокшин, который до этого был заместителем Марданова.
Из здания тогргового центра эвакуированы 20 сотрудников охраны и персонала.
Рамиль Марданов возглавлял исполнительный комитет города с 2012 года.
Пожарные работают на месте по третьему номеру вызова.
В популярном интернет-магазине можно приобрести книги Габдуллы Тукая.
Сообщение о дыме над крышей торгового центра поступило от очевидцев сегодня утром.
В дни мундиаля в ТАГТОиБ пройдет международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань».
Пожарные выехали на место по второму номеру вызова.
Под запретом окажется сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление пищи на открытом огне.
Руководителем аппарата Всемирного конгресса татар назначен Артур Мендруль.
С показательными номерами выступили чемпионы Европы, члены сборной России по акробатическому рок-н-роллу – Михаил Ершов и Мария Зинченко.
04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов