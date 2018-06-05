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В торговом центре «Порт» в Казани горит первый этаж

Татар-информ

5 июня 2018, 09:26

ОбществоЗдоровье и среда

Роспотребнадзор предупредил россиян о ближневосточном остром респираторном синдроме в ОАЭ

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Заразившийся коронавирусом гражданин ОАЭ посещал верблюжью ферму в Саудовской Аравии.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Роспотребнадзор предупреждает россиян по зафиксированном в Объединенных Арабских Эмиратах случае ближневосточного острого респираторного синдрома.

Пресс-служба ведомства со ссылкой на Национальный институт здравоохранения ОАЭ отмечает, что больной сейчас находится в госпитале города Абу-Даби, а появившиеся 4 мая клинические симптомы нашли лабораторное подтверждение.

Заболевший, гражданин ОАЭ, вернулся на родину из Саудовской Аравии, где посещал верблюжью ферму. На ферме организовано эпидемиологическое расследование.

Ведомство просит граждан учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ближневосточный острый респираторный синдром (MERS-CoV) вызывается коронавирусом, впервые обнаруженным в 2012 году. По симптомам заболевание напоминает тяжелый грипп с признаками пневмонии. По имеющимся предположениям, источником инфекции являются верблюды.  

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