Forbes рассказал о блокировке миллиарда франков Вексельберга в банках Швейцарии

Представители российского предпринимателя, попавшего под санкции США, намерены предъявить иски к ряду швейцарских банков.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Банки Швейцарии заблокировали счета российского бизнесмена Виктора Вексельберга, где находилось порядка одного миллиарда франков. Об этом пишет американский журнал Forbes со ссылкой на источник в группе «Ренова», владельцем которой является Вексельберг.

Отмечается, что к блокировке средств предпринимателя подключителись «не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer». Издание также сообщило о готовящихся исках, которые представители Вексельберга хотят предъявить к этим банкам.

Другой собеседник Forbes сообщил, что счета российского миллиардера мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27 процента является Вексельберг.

Виктор Вексельберг — председатель Совета директоров группы «Ренова», которая представлена в 36 российских регионах, а также в странах Европы, Африки, Азии и Америки. Группа компаний и сам Вексельберг оказались в «черном» списке США в начале апреля этого года. Тогда Соединенные Штаты ввели ограничения против 24 россиян и 15 юридических лиц. Помимо Вексельберга, под санкции попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и др.