Forbes рассказал о блокировке миллиарда франков Вексельберга в банках Швейцарии

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Банки Швейцарии заблокировали счета российского бизнесмена Виктора Вексельберга, где находилось порядка одного миллиарда франков. Об этом пишет американский журнал Forbes со ссылкой на источник в группе «Ренова», владельцем которой является Вексельберг.
Отмечается, что к блокировке средств предпринимателя подключителись «не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer». Издание также сообщило о готовящихся исках, которые представители Вексельберга хотят предъявить к этим банкам.
Другой собеседник Forbes сообщил, что счета российского миллиардера мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27 процента является Вексельберг.
Виктор Вексельберг — председатель Совета директоров группы «Ренова», которая представлена в 36 российских регионах, а также в странах Европы, Африки, Азии и Америки. Группа компаний и сам Вексельберг оказались в «черном» списке США в начале апреля этого года. Тогда Соединенные Штаты ввели ограничения против 24 россиян и 15 юридических лиц. Помимо Вексельберга, под санкции попали бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и др.
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