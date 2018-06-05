В Казани на время перекрыли улицу Салимжанова

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Казани частично закрыли движение транспорта по улице Салимжанова.
С 20 часов 4 июня было ограничено движение транспортных средств, следующих от улицы Татарстан, на участке от улицы Татарстан до улицы Хади Такташа, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ со ссылкой на Комитет внешнего благоустройства исполкома города.
Причиной перекрытия движения стали работы по благоустройству набережной озера Кабан.
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