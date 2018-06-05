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В торговом центре «Порт» в Казани горит первый этаж

Татар-информ

5 июня 2018, 08:57

Экономика и финансыОбщество

Авиакомпании грозятся поднять цены на билеты из-за дорожающего топлива

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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предупредила вице-премьера Максима Акимова о возможном росте стоимости авиаперевозок.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Авиакомпании могут поднять цены на авиаперелеты из-за политики производителей керосина и топливозаправочных компаний. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру Правительства РФ Максиму Акимову. Текст обращения опубликован на сайте организации.

Перевозчики привели статистику роста цен на авиатопливо в 2017 году: «Авиационный керосин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России. По данным Росстата, в течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2 процента».

Подписанты отметили, что в начале текущего года «взлет ценовых индексов на авиационный керосин был прерван». Однако во II квартале 2018 года стоимость авиатоплива вновь начала расти.

Авиакомпании предупредили, что из-за существующей ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний авиакомпаниям придется «принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей».

АЭВТ попросило Правительство поручить ФАС провести анализ ситуации на рынке, чтобы избежать негативных последствий для авиаперевозчиков.

В состав ассоциации входят 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий, среди которых – «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «РусЛайн» и другие.

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