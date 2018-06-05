Авиакомпании грозятся поднять цены на билеты из-за дорожающего топлива

Рекомендуем
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Авиакомпании могут поднять цены на авиаперелеты из-за политики производителей керосина и топливозаправочных компаний. Об этом говорится в письме, которое Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила вице-премьеру Правительства РФ Максиму Акимову. Текст обращения опубликован на сайте организации.
Перевозчики привели статистику роста цен на авиатопливо в 2017 году: «Авиационный керосин в 2017 году оказался одним из наиболее подорожавших видов топлива в России. По данным Росстата, в течение 2017 года рост средних цен производителей авиакеросина составил 23,2 процента».
Подписанты отметили, что в начале текущего года «взлет ценовых индексов на авиационный керосин был прерван». Однако во II квартале 2018 года стоимость авиатоплива вновь начала расти.
Авиакомпании предупредили, что из-за существующей ценовой политики производителей авиационного керосина и топливозаправочных компаний авиакомпаниям придется «принять непопулярные меры компенсирующего характера через введение дополнительного (к тарифам) "топливного сбора", что, безусловно, негативно скажется на доступности авиаперевозок для потребителей».
АЭВТ попросило Правительство поручить ФАС провести анализ ситуации на рынке, чтобы избежать негативных последствий для авиаперевозчиков.
В состав ассоциации входят 27 российских авиакомпаний и авиапредприятий, среди которых – «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «Северный ветер», «РусЛайн» и другие.
Следующая новость
Из здания тогргового центра эвакуированы 20 сотрудников охраны и персонала.
Рамиль Марданов возглавлял исполнительный комитет города с 2012 года.
Пожарные работают на месте по третьему номеру вызова.
В популярном интернет-магазине можно приобрести книги Габдуллы Тукая.
Сообщение о дыме над крышей торгового центра поступило от очевидцев сегодня утром.
В дни мундиаля в ТАГТОиБ пройдет международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань».
Пожарные выехали на место по второму номеру вызова.
Под запретом окажется сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление пищи на открытом огне.
Руководителем аппарата Всемирного конгресса татар назначен Артур Мендруль.
С показательными номерами выступили чемпионы Европы, члены сборной России по акробатическому рок-н-роллу – Михаил Ершов и Мария Зинченко.
04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов