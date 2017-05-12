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В торговом центре «Порт» в Казани горит первый этаж

Татар-информ

5 июня 2018, 08:28

ОбществоРоссийская пресса о Татарстане

На территории Казани и ближайших районов введут особый противопожарный режим

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Фото: архив/Салават Камалетдинов


Под запретом окажется сжигание сухой травы и мусора, а также приготовление пищи на открытом огне.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Казани и на части территорий Верхнеуслонского и Лаишевского районов Татарстана с 9 июня по 7 июля будет установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление Правительства РТ 2 июня подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

На территории столицы Татарстана, а также Введенско-Слободского сельского поселения Верхнеуслонского района и Столбищенского сельского поселения Лаишевского района будет полностью запрещено сжигание сухой травы и мусора на землях всех категорий.

Кроме того, под запретом окажется приготовление пищи на открытом огне (включая костры и мангалы) в лесопарковых зонах, помимо специально оборудованных площадок, и на территории садовых участков, граничащих с лесами, а также на торфяных участках и на открытых территориях на расстоянии менее 50 м от границы лесов и парков. В том числе этот запрет затронет садовое некоммерческое товарищество ветеранов войны и труда «Дачное», расположенное в Верхнеуслонском районе.

Также будет запрещено применение пиротехнических изделий классов опасности с 1-го по 3-й ближе 100 м от объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Проверять соблюдение гражданами особого противопожарного режима будут патрули, организовать которые поручено главам муниципалитетов. 

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