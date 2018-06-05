Скончался бывший глава Пентагона времен холодной войны

Фрэнк Карлуччи был министром обороны США с 1987-го по 1989 год.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В Соединенных Штатах на 88-м году жизни скончался бывший министром обороны страны в 1987 – 1989 годах Фрэнк Карлуччи. Об этом говорится в заявлении действующего руководителя Пентагона Джеймса Мэттиса, которое размещено на сайте военного ведомства, передает РБК.

Мэттис подчеркнул, что Карлуччи работал в Белом доме при четырех президентах США, которые представляли как Республиканскую, так и Демократическую партии.

Фрэнк Карлуччи начал свою карьеру как дипломат в 1956 году. С 1969-го занимал различные посты в американской администрации. В 1978 году стал заместителем директора ЦРУ, в 1981 – 1983 был заместителем главы Пентагона. Министром обороны его назначил Рональд Рейган.

После окончания политической карьеры экс-министр обороны работал в бизнесе на различных должностях.