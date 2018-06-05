Белый дом указал время встречи Трампа и Ким Чен Ына

Саммит должен начаться в 9 часов утра по времени Сингапура.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Встреча Президента США Дональда Трампа и Высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына должна начаться 12 июня в Сингапуре в 9 часов утра по местному времени (4 часа утра по Москве). Об этом заявила официальный представитель американской администрации Сара Сандерс, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на агентство Bloomberg.

При этом представитель Белого дома добавила, что делегация Соединенных Штатов в Сингапуре сейчас согласовывает последние детали по логистике саммита.

Ранее стало известно, что в преддверии встречи с Трампом Ким Чен Ын заменил министра Народных вооруженных сил, начальника Генерального штаба и начальника Главного политического управления армии.