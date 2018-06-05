Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 69

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Количество жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале выросло до 69. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, которое опирается на данные властей страны.
Ранее было известно о гибели 65 человек. Предполагается, что число жертв природного катаклизма будет увеличиваться: погибших будут находить в ходе продолжающихся поисково-спасательных работ.
В общей сложности последствия извержения затронули свыше 1,7 млн человек.
Вулкан Фуэго находится в 40 км к юго-западу от столицы страны – города Гватемалы. Его высота над уровнем моря составляет 3763 м. Нынешнее извержение Фуэго стало уже вторым с начала 2018 года. Первое состоялось в начале января.
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