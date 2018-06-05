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Татар-информ

5 июня 2018, 07:18

Здоровье и среда

Ученые нашли способ диагностировать смертельные болезни по поведению курсора

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Активность в Сети может свидетельствовать о начале развития смертельно опасных нейродегенеративных заболеваний.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Дрожащий курсор, медленная прокрутка страниц в Интернете и повторный поиск одной и той же информации в Сети могут свидетельствовать о начале развития таких смертельно опасных заболеваний, как болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Соответствующий вывод сделали исследователи из Microsoft и Университета Дьюка в Северной Каролине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

За полтора года ученые проанализировали сведения о более чем 31 млн жителей Соединенных Штатов, пользующихся поисковиком Bing. Теперь среди них отобраны 703 человека, которые потенциально страдают болезнью Паркинсона. Их поведение в онлайне сравнят с тем, как ведут себя добровольцы из числа тех, чей диагноз уже подтвержден.

По мнению исследователей, соответствующая технология позволит выявлять заболевания без дополнительных приборов и изучать развитие проблемы в динамике, что позволит сделать диагнозы более точными. 

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