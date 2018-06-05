Иран предупредит МАГАТЭ об увеличении мощностей по обогащению урана

Увеличение мощностей по производству гексафторида урана должно начаться сегодня.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Организация по атомной энергии Ирана направит в МАГАТЭ послание о начале увеличения мощностей по обогащению урана. Об этом заявил представитель организации Бехруз Камальванди, сообщает RT со ссылкой на агентство ISNA.

Как отмечает Middle East Eye, Камальванди пояснил, что увеличение мощностей по производству гексафторида урана начнется во вторник.

Представитель ОАЭИ также предупредил, что его страна может ускорить производства используемых для обогащения урана центрифуг.

Ранее Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и возобновлении санкций против исламской республики. Остальные участники ядерной сделки не поддержали Соединенные Штаты.