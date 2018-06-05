Билл Клинтон рассказал о разозлившем его действии России

Экс-президент США упомянул вероятное вмешательство РФ в американские выборы.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). 42-й Президент Соединенных Штатов Билл Клинтон заявил, что одним из немногих разозливших его событий было вмешательство России в американские выборы 2016 года. Он сказал об этом в интервью газете Le Parisien, передает РИА Новости.

При этом Клинтон отметил, что чаще испытывает «беспокойство», а не «гнев». В качестве другого примера злящего его поведения он назвал попытки ограничить право граждан голосовать на выборах из-за их расы, возраста или образования.

Кроме того, бывший американский лидер обвинил РФ в попытка вмешаться в выборы, происходившие во Франции, Германии и Нидерландах.

Сейчас в США продолжается расследование вероятного вмешательства России в американские выборы и предполагаемого сговора избирательного штаба нынешнего Президента страны Дональда Трампа с РФ. Российские власти отрицают все обвинения.