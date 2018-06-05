На Украине рассказали о засухе в Крыму

На ситуацию с водой на полуострове повлияло перекрытие украинской стороной Северо-Крымского канала.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров признанного экстремистским и запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев рассказал о проблемах с водой, возникших в Крыму из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Джемилев заметил, что после прекращения подачи воды из Днепра на полуострове выкопали колодцы, водой из которых начали поливать огороды и поля. «Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве», – пояснил он.

При этом политик подчеркнул, что переговоры с РФ могут вестись только о статусе Крыма, а не о возобновлении подачи воды (Украина, как и многие другие страны, не признает присоединения полуострова к России – прим. Т-и).

Ранее стало известно, что глава Республики Крым ввел на ее территории режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах регона. По прогнозу местных аграриев, урожай этого года может оказаться в два раза ниже прошлогоднего, замечает «Крыминформ».