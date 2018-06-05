Главное
ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Татар-информ

5 июня 2018, 06:34

Политика

На Украине рассказали о засухе в Крыму

Рекомендуем


На ситуацию с водой на полуострове повлияло перекрытие украинской стороной Северо-Крымского канала.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров признанного экстремистским и запрещенного в России «Меджлиса крымскотатарского народа» Мустафа Джемилев рассказал о проблемах с водой, возникших в Крыму из-за перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

Джемилев заметил, что после прекращения подачи воды из Днепра на полуострове выкопали колодцы, водой из которых начали поливать огороды и поля. «Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве», – пояснил он.

При этом политик подчеркнул, что переговоры с РФ могут вестись только о статусе Крыма, а не о возобновлении подачи воды (Украина, как и многие другие страны, не признает присоединения полуострова к России – прим. Т-и). 

Ранее стало известно, что глава Республики Крым ввел на ее территории режим чрезвычайной ситуации из-за засухи в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах регона. По прогнозу местных аграриев, урожай этого года может оказаться в два раза ниже прошлогоднего, замечает «Крыминформ».

Следующая новость

Княгиня Романова намерена способствовать признанию Крыма на Западе
Новости дня
06:34
На Украине рассказали о засухе в Крыму
06:18
Путин объяснил появление своих фото в полуголом виде
05:29
Нефтяники Елабуги пригласили школьников на «Фабрику профессий»
04:23
Безработных Елабуги мотивируют к поиску работы
03:26
Жителей Казани научили танцевать рок-н-ролл и буги-вуги в парках

С показательными номерами выступили чемпионы Европы, члены сборной России по акробатическому рок-н-роллу – Михаил Ершов и Мария Зинченко.

02:18
Казанский кооперативный институт оплатит учебу семи абитуриентам
01:18
В Елабуге наградили победителей конкурса видеороликов о профессиях
00:15
Самое дорогое жилье в новостройке Казани стоит более 55 млн рублей
4.06 23:52
Россельхознадзор запретил поставку молока с двух белорусских предприятий
4.06 23:41
Гранты на поддержку начинающих фермеров выиграли 84 хозяйства из 34 районов РТ
4.06 23:26
Украинский журналист получил 12 лет строгого режима за шпионаж
4.06 23:14
В Казань на День русского языка приедет Василий Лановой

Празднования пройдут по всех районах Татарстана 6 июня, в столице республики жители соберутся у памятника Пушкину.

4.06 23:04
Путин заявил об отсутствии причин для возвращения Крыма Украине
4.06 22:54
Бельгийский футболист Самуэль Жиго перешел в «Спартак»
4.06 22:44
Apple представила операционную систему iOS 12
4.06 22:40
На «Дне поля в Татарстане» выберут лучших технологов по воспроизводству крупного рогатого скота
4.06 22:28
Названы лучшие супергеройские фильмы всех времен и народов
4.06 22:12
За неделю в Татарстане свыше семи тысяч человек заразились ОРВИ
4.06 21:56
Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму
4.06 21:41
Составлен рейтинг сериалов с самыми худшими и нелогичными концовками
4.06 21:30
На лето РЖД введут более 600 дополнительных рейсов поездов дальнего следования
4.06 21:12
В Нижнекамском районе РТ на заготовке кормов задействуют более 90 единиц техники
4.06 20:56
В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников
4.06 20:42
Мэй заявила о неоправданности пошлин США
4.06 20:28
ВС Украины закрыли участки Азовского моря
События

04 июняДочери Хании Фархи: «Как последнюю память храним цветок, сорванный мамой в саду»

04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов

04 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

04 июняСпорт, крыши и еда: Топ-10 экскурсий по Казани в период ЧМ-2018 на которые стоит сходить

04 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

04 июняСоветник первого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев: «Реформа лизинга ускорит развитие российской экономики в целом и Татарстана в частности»

04 июня4 – 7 июня в Казани: Евгений Гришковец, Василий Лановой, джазовый фестиваль Hotel de Ville и день рождения Пушкина