Путин объяснил появление своих фото в полуголом виде

Российский лидер подчеркнул, что во время отдыха не считает нужным «прятаться за кустами».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему австрийского телеканала ORF Армину Вольфу объяснил появление своих фотографий «в полуголом виде», сообщает пресс-служба Кремля.

Вольф заметил, что его вопрос может оказаться «немножко необычным», и поинтересовался происхождением снимков, на которых глава государства запечатлен с голым торсом. При этом он обратил внимание на то, что подобные фото делают не папарации или туристы, а «сам Кремль».

Путин в ответ сказал, что во время отдыха не считает нужным «прятаться за кустами» и не видит ничего плохого в подобном поведении.

Перед этим Вольфа интересовало, не собирается ли Президент России последовать примеру Председателя КНР Си Цзиньпина, который отменил ограничение на количество сроков правления. Путин заявил, что «не комментирует спекуляции», так как это несовместимо с его президентским статусом.