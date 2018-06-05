Главное
ИА «Татар-информ» публикует рецензию британского издания The Arts Desk о записи Шостаковича ГСО РТ

Татар-информ

5 июня 2018, 06:18

Политика

Путин объяснил появление своих фото в полуголом виде

Рекомендуем


Российский лидер подчеркнул, что во время отдыха не считает нужным «прятаться за кустами».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Президент РФ Владимир Путин в интервью ведущему австрийского телеканала ORF Армину Вольфу объяснил появление своих фотографий «в полуголом виде», сообщает пресс-служба Кремля.

Вольф заметил, что его вопрос может оказаться «немножко необычным», и поинтересовался происхождением снимков, на которых глава государства запечатлен с голым торсом. При этом он обратил внимание на то, что подобные фото делают не папарации или туристы, а «сам Кремль».

Путин в ответ сказал, что во время отдыха не считает нужным «прятаться за кустами» и не видит ничего плохого в подобном поведении.

Перед этим Вольфа интересовало, не собирается ли Президент России последовать примеру Председателя КНР Си Цзиньпина, который отменил ограничение на количество сроков правления. Путин заявил, что «не комментирует спекуляции», так как это несовместимо с его президентским статусом. 

Следующая новость

Княгиня Романова намерена способствовать признанию Крыма на Западе
Новости дня
06:34
На Украине рассказали о засухе в Крыму
06:18
Путин объяснил появление своих фото в полуголом виде
05:29
Нефтяники Елабуги пригласили школьников на «Фабрику профессий»
04:23
Безработных Елабуги мотивируют к поиску работы
03:26
Жителей Казани научили танцевать рок-н-ролл и буги-вуги в парках

С показательными номерами выступили чемпионы Европы, члены сборной России по акробатическому рок-н-роллу – Михаил Ершов и Мария Зинченко.

02:18
Казанский кооперативный институт оплатит учебу семи абитуриентам
01:18
В Елабуге наградили победителей конкурса видеороликов о профессиях
00:15
Самое дорогое жилье в новостройке Казани стоит более 55 млн рублей
4.06 23:52
Россельхознадзор запретил поставку молока с двух белорусских предприятий
4.06 23:41
Гранты на поддержку начинающих фермеров выиграли 84 хозяйства из 34 районов РТ
4.06 23:26
Украинский журналист получил 12 лет строгого режима за шпионаж
4.06 23:14
В Казань на День русского языка приедет Василий Лановой

Празднования пройдут по всех районах Татарстана 6 июня, в столице республики жители соберутся у памятника Пушкину.

4.06 23:04
Путин заявил об отсутствии причин для возвращения Крыма Украине
4.06 22:54
Бельгийский футболист Самуэль Жиго перешел в «Спартак»
4.06 22:44
Apple представила операционную систему iOS 12
4.06 22:40
На «Дне поля в Татарстане» выберут лучших технологов по воспроизводству крупного рогатого скота
4.06 22:28
Названы лучшие супергеройские фильмы всех времен и народов
4.06 22:12
За неделю в Татарстане свыше семи тысяч человек заразились ОРВИ
4.06 21:56
Путин отменил открепительные удостоверения на выборах в Госдуму
4.06 21:41
Составлен рейтинг сериалов с самыми худшими и нелогичными концовками
4.06 21:30
На лето РЖД введут более 600 дополнительных рейсов поездов дальнего следования
4.06 21:12
В Нижнекамском районе РТ на заготовке кормов задействуют более 90 единиц техники
4.06 20:56
В Нижегородской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников
4.06 20:42
Мэй заявила о неоправданности пошлин США
4.06 20:28
ВС Украины закрыли участки Азовского моря
События

04 июняДочери Хании Фархи: «Как последнюю память храним цветок, сорванный мамой в саду»

04 июняПрезидент Российской экологической академии Владимир Грачев об обращении с отходами, экологическом аудите и значении мусоросжигательных заводов

04 июняКакова судьба берега Казанки вдоль улицы Гаврилова: «за» и «против» застройки

04 июняСпорт, крыши и еда: Топ-10 экскурсий по Казани в период ЧМ-2018 на которые стоит сходить

04 июняКомпания «Этажи»: выгодная продажа квартиры по программе «Все включено»

04 июняСоветник первого зампреда ЦБ РФ Сергей Моисеев: «Реформа лизинга ускорит развитие российской экономики в целом и Татарстана в частности»

04 июня4 – 7 июня в Казани: Евгений Гришковец, Василий Лановой, джазовый фестиваль Hotel de Ville и день рождения Пушкина