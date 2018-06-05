Шайхразиев о главе аппарата ВКТ: «Умеет говорить и читать по-татарски»

Руководителем аппарата Всемирного конгресса татар назначен Артур Мендруль.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Руководителем аппарата Всемирного конгресса татар (ВКТ) назначен Артур Мендруль, ранее занимавший должность руководителя отдела официального протокола Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан. Обязанности Артура Мендруля будут заключаться в объединении в единую систему работы Конгресса с властями в регионах, Правительством, депутатами и Аппаратом Президента, а также ведении протокола. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев.

Необходимость введения в ВКТ должности руководителя аппарата, по словам Шайхразиева, появилась в связи с особенностями системы работы «Милли Шуры». «Приступив к работе в качестве руководителя национального совета, я начал изучать деятельность Всемирного конгресса татар, методов его работы с российскими регионами и зарубежными странами. Тогда были поставлены задачи построить вертикаль "Милли Шуры" и повысить авторитет исполнительного комитета. Началось тесное взаимодействие: проведены встречи с губернаторами, главами регионов, а подобные мероприятия требуют ведения протокола. В Исполнительном комитете ВКТ не было работающих с протоколом, поэтому нам в большинстве случаев приходилось работать с протоколом Президента или протоколом Правительства. По национальной организации протокол не был создан. Было необходимо организовать эту деятельность, объединив работу с властями в регионах, Правительства, депутатов, Аппаратом Президента в единую систему. Посоветовавшись с руководителем исполнительного комитета Ринатом Закировым, мы пришли к решению, что вся эта работа должна быть в ведении одного руководителя», – пояснил Шайхразиев.

До этого протокольную работу в ВКТ в какой-то степени выполняли заместители руководителя исполнительного комитета Данис Шакиров, Марс Тукаев и Табрис Яруллин. По словам Василя Шайхразиева, сейчас они освобождены от этой обязанности и могут полноценно заниматься своей основной деятельностью.

Вакансия руководителя Аппарата ВКТ была создана 1 января нынешнего года и вошла в штатное расписание. «Подходящего кандидата на эту должность мы пробовали искать среди руководителей ВКТ, но нам не удалось найти человека, способного качественно вести протокольную работу. Поэтому, посоветовавшись, мы решили привлечь человека, имеющего опыт в данной области – Артура Мендруля. Под его руководством будут организационный аппарат, кадры, юристы, секретариат», – сказал Василь Шайхразиев.

Председатель «Милли Шуры» также уточнил, что Артуру Мендрулю 36 лет, он уроженец города Лениногорск Республики Татарстан. По национальности татарин. «Умеет говорить и читать по-татарски», – добавил Шайхразиев.