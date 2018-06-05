Нефтяники Елабуги пригласили школьников на «Фабрику профессий»

В рамках образовательного проекта детям показали около 10 мастер-классов, связанных с работой нефтяников.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сотрудники НГДУ Прикамнефть пригласили школьников Елабуги на ярмарку профессий нефтяной отрасли. В рамках проекта «Фабрика профессий» для них были организованы мастер-классы с участием молодых специалистов предприятия, а для малышей провели развлекательно-анимационную программу «Морское путешествие: в поисках черного золота».

Проект «Фабрика профессий» направлен на вовлечение детей и подростков в нефтяную профессию. В ходе мастер-классов школьникам рассказали о таких профессиях как оператор добычи нефти, геолог, топограф, электромонтер.

Кроме того, дети стали свидетелями конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов НГДУ «Прикамнефть». Он проходил в два этапа: теория и практика. Например, участники продемонстрировали процесс подземного ремонта скважин.

Всего в этот день детям показали около 10 мастер-классов. Мероприятие приурочили к празднованию 60-летия НГДУ «Прикамнефть».



