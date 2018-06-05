Безработных Елабуги мотивируют к поиску работы

150 безработных города получат в этом году психологическую помощь.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Более 150 безработных Елабуги в этом году получат психологическую поддержку. Это жители города и района, стоящие на учете в Центре занятости населения. С безработными работают как местные специалисты, так и профконсультанты АДПО «Казанский городской социально-деловой клуб "БИНК"».

Основной целью психологической поддержки безработных является коррекция психологического состояния и формирование активной жизненной позиции в условиях современного рынка труда, сообщают в Центре занятости. В ходе работы проводится собеседование, опрос, тестирование, что позволяет выявить проблемы, препятствующие трудоустройству безработных.

Занятия рассчитаны на 4 часа. «Такие курсы у нас проводятся ежегодно, и достаточно эффективны. Безработные становятся более уверенными в себе, им действительно, после занятий легче ориентироваться на рынке труда, так как в процессе работы специалисты помогают им снизить нервно-психическое напряжение, формируют у них позитивный настрой и уверенность в будущем», – отмечает специалист Центра занятости населения Энже Зарипова.

Также курс ориентирован на повышение мотивации к поиску работы и трудоустройству. Специалисты с каждым безработным работают индивидуально.