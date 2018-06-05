Жителей Казани научили танцевать рок-н-ролл и буги-вуги в парках

С показательными номерами выступили чемпионы Европы, члены сборной России по акробатическому рок-н-роллу – Михаил Ершов и Мария Зинченко.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На Кремлевской набережной 2 июня состоялась презентация бесплатных уроков акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках, сообщает Федерация акробатического рок-н-ролла РТ.

В рамках мероприятия с показательными номерами выступили чемпионы Европы, члены сборной России по акробатическому рок-н-роллу – Михаил Ершов и Мария Зинченко, а также члены сборной России и Татарстана по буги-вуги.



Зрителей порадовало выступление призеров всероссийских соревнований по акробатическому рок-н-роллу – команды Rolex и других юных спортсменов республики. Музыкальным хэдлайнером мероприятия выступила кавер-группа Monte Carlo.



В столице Татарстана открытые уроки будут проходить каждую субботу с 18:00 до 20:00 на Кремлевской набережной. А 8 июня в 19:00 состоится открытие уроков в Городском парке им. 60-летия нефти Татарстана в Альметьевске.



«Уроки акробатического рок-н-ролла и буги-вуги в парках» проходят в десяти городах России.