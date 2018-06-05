Казанский кооперативный институт оплатит учебу семи абитуриентам

Сертификаты на обучение абитуриентам вручат на концерте «В единении с детьми» 6 июня, который пройдет в вузе для воспитанников детских домов.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Семь абитуриентов из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, на бесплатной основе станут студентами Казанского кооперативного института в новом учебном году, сообщает пресс-служба Казанского кооперативного института.

Руководство ККИ приняло это решение совместно с партнерами в рамках проекта «Точка трезвости». Уже этой осенью первокурсникам станет доступен широкий спектр специализаций института.

Сертификаты на обучение абитуриентам вручат на благотворительном концерте «В единении с детьми» 6 июня, который пройдет в вузе для воспитанников детских домов РТ.

На празднике выступят артисты Салават Фатхетдинов и Венера Ганиева. Вместе с ними на сцену выйдут талантливые дети – ребята представят свои музыкальные и танцевальные номера.

Юным гостям мероприятия также вручат подарки – билеты в кино, боулинг, сертификаты на фотосессии и ланчи в кафе и многое другое.