В Елабуге наградили победителей конкурса видеороликов о профессиях

В своих работах школьники города рассказали о профессиях парикмахера, продавца, повара, нефтянике и др.

(Елабуга, 5 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В Елабуге наградили победителей VI муниципального конкурса видеороликов о профессиях «Лучшая рабочая профессия – моя будущая профессия». Об этом сообщили в Центре занятости населения.

Победителей выбирали по двум номинациям: «Как выбрать профессию» и «Человек труда». Конкурс прошел в рамках проекта «Профориентационный кинотеатр «Ориентир». В видеоработах школьники города отразили особенности таких профессий как парикмахер, продавец, повар, токарь, водитель погрузчика, нефтяник.

По результатам конкурса первое место в номинации «Как выбрать профессию» занял коллектив гимназии № 4, а в номинации «Человек труда» лучшей признан видеоролик о профессии нефтяника ученика школы №10 Фархата Кашфразиева. Все победители и призеры получили грамоты и подарочные сертификаты, педагогам вручены благодарности.

