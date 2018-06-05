Самое дорогое жилье в новостройке Казани стоит более 55 млн рублей

Двухуровневый пентхаус с открытой террасой площадью более 300 кв. м находится в жилом комплексе «Падишах Плаза».

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Жилой комплекс «Падишах Плаза» возглавил рейтинг самых дорогих новостроек Казани. К такому выводу пришли эксперты онлайн-сервиса «ЦИАН».

Самым дорогим лотом в этом ЖК стал двухуровневый пентхаус площадью 307 кв. м с открытой террасой. Чтобы стать его владельцем, придется выложить кругленькую сумму в 55,26 млн рублей.

Дом разрешили заселить в прошлом году, но несколько лет проект не мог получить разрешение на ввод в эксплуатацию из-за разногласий с городскими властями, отмечают составители рейтинга. Администрация Казани обвиняла застройщика в незаконной постройке лишнего этажа. Девелопер настаивал на том, что разрешение на строительство выдавалось до введения нормы, которая обязала считать подземные и технические этажи.

Второе место среди самых дорогих новостроек Казани занял ЖК Art House. За пентхаус площадью без малого 300 кв. м с панорамным остеклением и видом на Театр кукол «Экият» придется отдать почти 50 млн рублей. Кстати, комплекс сдан в эксплуатацию еще в 2013 году.

Чуть дешевле обойдется квартира в ЖК «Маяковского 27», чья площадь составляет 326,7 кв. м. Ее стоимость порядка 46 млн рублей.