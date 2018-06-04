Культурная программа ЧМ-2018: Татарский театр оперы и балета

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени М. Джалиля пройдет международный фестиваль «Шаляпин. Нуриев. Казань».
11 июня фестиваль откроет балет «Спартак».
15 июня в театре пройдет опера «Пиковая дама» Петра Ильича Чайковского.
18 июня зрители увидят оперу «Турандот» Джакомо Пуччини.
21 июня в театре покажут оперу «Трубадур» Джузеппе Верди.
24 и 25 июня в рамках фестиваля зрители увидят балет «Баядерка» Людвига Минкуса.
28 июня в театре представят балет «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского.
1 и 2 июля состоится балет «Золотая Орда» Резеды Ахияровой.
5 июля зрители увидят оперу «Набукко» Джузеппе Верди.
Все спектакли начинаются в 18.00.
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