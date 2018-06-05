Татарские книги начали продавать в «Лабиринте»

В популярном интернет-магазине можно приобрести книги Габдуллы Тукая.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Книги Татарского книжного издательства начали продавать в интернет-магазине «Лабиринт».

В «Лабиринте» можно купить 30 наименований книг об истории и культуре Татарстана, а также учебные и детские издания. Так, здесь можно приобрести несколько книг Габдуллы Тукая, в частности, «Шурале» и «Водяную». Кроме того, на сайте представлены несколько изданий об истории татар, среди них – «История татар» Раиля Фахрутдинова, «Татарская "Алифба": история и современность» Аллы Сальниковой. Также есть несколько изданий, посвященных архитектуре Казани: «Деревянная архитектура старой Казани» Владимира Курашова, «Казанский деревянный дом XIX – нач. XX века в акварели и графике» Равиля Айдарова.

Сотрудничество Таткнигоиздата и «Лабиринта» направлено на продвижение творчества татарских авторов. .

Книжный интернет-магазин «Лабиринт» входит в тройку ведущих книжных магазинов Москвы и России в целом. Он предлагает пользователям более 200 тыс. товаров от 1000 производителей.