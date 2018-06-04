Путин заявил об отсутствии причин для возвращения Крыма Украине

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин заявил о невозможности возвращения Крыма Украине, пишут «Известия» со ссылкой на австрийский телеканал ORF, взявший интервью у российского лидера.
«Нет таких условий», — сказал Путин, отвечая на вопрос, при каких условиях Москва могла бы вернуть Крым.
Глава государства 5 июня посетит Вену с рабочим визитом. Там он проведет переговоры с Президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем.
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