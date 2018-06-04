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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Компания Apple представила операционную систему iOS 12 в ходе конференции для разработчиков WWDC 2018. Трансляция конференции доступна на видеохостинге Youtube.
Новая система обладает улучшенной производительностью. Кроме того, заявлено несколько новых функций: например, Screen Time поможет отследить время работы с устройствами системы.
В любых приложениях станет доступен голосовой помощник Siri.
Пользователи также смогут передавать эмоции при помощи самостоятельно сгенерированных Memoji и создавать единые пространства дополненной реальности для совместной игры или работы.
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