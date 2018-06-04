Россельхознадзор запретил поставку молока с двух белорусских предприятий

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(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Россельхознадзор запретил поставку молока с двух предприятий Белоруссии и разрешил поставку с одного. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Россельхознадзор вынужден констатировать факт того, что белорусские предприятия продолжают нарушать требования законодательства ЕАЭС при поставках молочной продукции на российский рынок», — говорится в сообщении.
Запрет касается предприятия «Глубокский молочно-консервный комбинат» и Березинского филиала ОАО «Здравушка-милк». Ограничение на поставки будет снято с предприятия «Молочные горки».
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