Округлившаяся Виктория Боня прокомментировала свою беременность

Месяц назад Виктория Боня рассекретила в Каннах отношения с миллиардером Пьером Андюраном.

(Казань, 4 июня, «Татар-информ»). Телеведущая и светская львица Виктория Боня развеяла все подозрения о своей беременности. В своем Instagram`e теледива опубликовала снимок в свободном платье и подписала его так: «Нет, я не беременна».



Месяц назад Виктория Боня рассекретила в Каннах отношения с миллиардером Пьером Андюраном. После этого поклонники стали замечать, что телезвезда поправилась, у нее появились щечки. Кроме того, Боня не раз отмечала, что хочет второго ребенка.



Поклонники призвали Викторию и ее нового избранника улучшить демографическую ситуацию в России.



«А жаль!!!!», «У нас другой вопрос, а почему не беременна???)))) Пора уже постить фото с ангелочками, а не фразы писать "я не беременна". Стыдно Бонечка должно быть, указ президента РФ не выполняете, демографическую ситуацию в России не улучшаете!!!!» - пристыдили фолловеры Викторию (орфография и пунктупация авторов соблюдены – прим. Т-и).



Боня воспиытвает шестилетнюю дочь Анджелину-Летицию от бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита. Ранее и Андюран был женат на российской модели, но, по словам Бони, развелся два года назад. У него, так же как и у Вики, есть шестилетняя дочь от предыдущего брака.